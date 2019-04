Feestje van de dag: cruiseschip met een enorm gat

Er is zo veel interesse dat er twee bootjes nodig zijn. We staan in de rij om te horen op welk bootje ieder moet. "Ik zit economy class," zegt een man naast me. Dat vindt iedereen een goede grap.



Ik wordt geplaatst in boot 1. ­Netjes.



We varen naar Sluishuis, nu nog een platform op palen. De mensen op de kop van Steigereiland Noord zijn straks hun vrije uitzicht kwijt, zie ik. Wethouder Marieke van Doorninck drukt op de scheepshoorn.



Op het platform begint een hoempapadrumband, twee stoere mannen vliegen door de lucht op zo'n snowboard met waterspuiten.



Dat was de openingsceremonie. De bouw kan verder en wij varen terug naar Vrijburcht.



Daar zegt Hans Meurs dat Amsterdammers alleen een bijnaam geven aan iconische bouwwerken. De brug naar IJburg is de Behabrug gaan heten, de nieuwbouw van het Stedelijk de Badkuip en de Pontsteiger het Schijthuis.



Meurs: "Over vier jaar heeft ook dit gebouw een bijnaam."



Hij zet in op de Rug. Omdat het gebouw vooroverhelt als de rug van een dinosaurus, een bijzonder knappe bouwconstructie.

Ik heb zo mijn twijfels.



Later tijdens de borrel zegt architect Dirk Peters: "Op kantoor noemen we het de Haaienbek."



Dat wordt hem. Ja, of het Zinkend Schip.



