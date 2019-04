Feestje van de dag: cocktail voor cultuurbarbaar Hockney

Wat presentatie Hocktail

Waar Conservatorium Hotel, Van Baerlestraat

Wie Sjoerd Muller, Edwin Becker, Ruurd Hooijer, Gideon Querido van Frank,

Nathalie Maciesza

Wanneer donderdag 25 april, 17.30 tot 19.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans kreeg als bonus een rondleiding door het Van Gogh na sluitingstijd

Welja, doe eens gek.



Daarna zet hij alsnog twee borrelglaasjes voor mijn neus en begint een verhaal over vetwassing. Want vet en alcohol gaan natuurlijk niet samen. Daarom heeft een slimme jongen bedacht die alcohol en olie in een vacuümzak in de stoomoven te doen, daarna weer terug te vriezen en door een koffiefilter te halen.



Als ik het allemaal goed heb begrepen dan.



Muller: "Dit is wagyu vetgewassen mezcal."



Ik proef de twee glaasjes. Eentje vetgewassen, eentje niet. Ik vertel Muller dat het verschil inderdaad indrukwekkend is, want ik breng graag vreugde onder de mensen.



We gaan beginnen.



Muller: "Hockney is licht, en Van Gogh ook. Daarom is onze gin compleet kleurloos. En ook nog helder ijs. De gin is gewassen in zonnebloemolie om gelaagdheid te maken."



Ook praat hij over mondgevoel, lente-effect, micro herbs en viscositeit. Ondertussen legt hij bloemetjes in elk glas. En dan nog een schepje geflufte champagne.



We toosten.



Later vertelt Muller dat Hockney tien dagen in het Conservatorium Hotel verbleef. Toen hij aan de bar zat, wilde Muller niets liever dan hem adviseren.



Hockney bestelde een Heineken.



Weten we dat ook. Cultuurbarbaar, die man. Je moet helden ook niet ontmoeten, dat weet iedereen.



