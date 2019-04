Feestje van de dag: cadeautjes voor sterke vrouwen

Omdat de vrouwen allemaal druk zijn en allemaal ondernemer, ­mogen ze van De Groot één keer per jaar gewoon eens lekker cadeautjes uitpakken. Eerst maar eens die schoenen: gympies die al na twee dagen waren uitverkocht.



"Dus ze zijn vast veel waard op eBay."



Ik zie dolblije, sterke vrouwen en daar is al het voorgerecht.



Tijdens de drie gangen blijven de cadeaus maar komen. Een tas, tandenbleekbehandeling, gellak voor de nagels, een vetbehandeling, ­antirooksigaret, het jaarlijkse ­cadeau 'van onze lieve Mary'.



Later pols ik bij De Groot wat dat cadeau precies is. "Een hand­crèmepje. Dat koopt ze zelf, hè. Een lieverdje."



Het is tijd voor de winnaar. Antje Monteiro zingt een tekst van Karin Bloemen, op de wijs van Simply the best. Zo wordt de winnaar langzaam onthuld.



"Echt een super rolmodel/motivator, sterk en snel."



Niemand heeft nog een idee.



Twee coupletten later: "Staat voor jongeren klaar/en..."



Dat laatste gaat verloren in gejuich en een muur van camera­mannen. Ik zie pas wie de winnaar is, als ze het podium opkomt: Lucia Rijker.



Ik zie ook dat ze één hak draagt en één oranje gympie. Daarvoor moet ze op één been op haar tenen staan en dat doet ze gewoon.



Dan ben je wel een rolmodel, ja.



