Feestje van de dag: Brard, in redelijk decente pose

Tweeënhalf jaar geleden is hij ­begonnen, hij dacht dat het bij die eerste zou blijven, maar nu dus de tiende alweer.



"Heel even. Heel even! En jongens, wie kaviaar wil, daar in de hoek."

Zowaar iets van applaus.



Patty Brard komt naar voren, zij staat op de jubilerende cover. Ze is erg trots en wil graag dat er gezongen wordt.



Dat gebeurt, in de gloria.



We gaan over tot de onthulling van de cover. O, op de ezel stond blijkbaar de vorige editie. Nu zien we opeens Brard, in redelijk decente pose.



Iets later op de avond vraag ik Teurlings naar zijn succes.



"Zal ik je uitleggen. Veel bekende mensen willen helpen, de een over mode, de andere over boten, allemaal gratis. Zodra ze om betaling vragen, zeg ik: sorry, er staan er nog tien in de rij die in dit blad ­willen."



Inkomsten komen van advertenties, alleen de drukker, artdirector en eindredacteur worden betaald.



"Iedereen zei: het duurt twee jaar voordat je break-even bent. Ik was dat vanaf het begin, nu maak ik winst. Ik heb altijd gezegd: ik wil geen verliesgevend blad. Dan maar niet."



Oplage is 20.000, aanvankelijk gratis. "Opeens wilden mensen een abonnement, wisten wij veel. Voor de gein zei ik: vijf euro. Maar de AKO en Bruna zeiden: dat is veel te weinig. Nu kost het 7,95 euro. Leuk hè?"



Ook zijn presentatiefeestjes hangen van sponsoring aan elkaar. "Ik heb wel een zwarte lijst: racisme, dronken, handtastelijk. Ik heb er vanavond ook al drie gespot."



Wat een man.



