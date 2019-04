Feestje van de dag: boek van een diplomatenaanhangsel

Wat boekpresentatie Een fantastische tijd

Waar De Kring, Kleine-Gartmanplantsoen

Wie Hans Vos, Max Pam, Hendrik van de Roemer, Nanette van Ditzhuyzen, Ad Fransen, Astrid Theunissen

Wanneer vrijdag 19 april, 19.00 tot 21.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans had expataanhangsel in Nairobi ook goed gevonden

Serieus, ik heb hier regelmatig over gemijmerd, precies dit scenario. Ik moet wel zeggen, het waren de nadagen van mijn huwelijk.



Hans Vos leefde mijn droom.



Deze avond presenteert hij zijn boek daarover, Een Fantastische Tijd.



Ik ga uit van ironie.



In De Kring is de vrimibo al een tijdje bezig, heb ik duidelijk de indruk. Vos heeft zijn schilderijen aan de muur gehangen, want dat is hij behalve schrijven ook maar gaan doen, schilderen, toen zijn vrouw diplomaat werd in Parijs en hij meeging.



Voorheen was hij advocaat en had hij nog zowat banen, een eigen antiekwinkel, modewinkel, een column op de achterkant van NRC en, nog eervoller, verhalen in Playboy.



Zijn piece de résistance is anderhalf bij vier meter, een schatting. Het is een wittig doek met de gigantische zwarte letters Bla Bla Bla.