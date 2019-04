Feestje van de dag: Bingo met de Veerkampjes

Pure Amsterdammers, de uitgestorven Jordaan, maar dan op een woonboot bij Overamstel.



Google liever de aflevering waarin oma Nel The bold and the beautiful becommentarieert, of het verkeerde kunstgebit in haar mond steekt.



Goud.



Maar zo gaat dat op televisie. Er is al heel snel een nieuw wereldwonder. De Veerkampjes werden afgeschreven, oma Nel overleed, en Hanny en Ton verzorgen tegenwoordig af en toe een bingo, zoals deze avond in Café Rivièra.



"Wil je ook bingoën," vraagt uitbaatster José van der Spek, "of kom je alleen observeren?"



Dat laatste graag, mevrouw.



De dresscode is tijger. Een indrukwekkend aantal mensen heeft zich daaraan gehouden.



Specialiteiten van het huis zijn spareribs - recept: half Rivièra, half Veerkamp - en een schnitzel die in Duitsland niet voor niets Türmatte wordt genoemd.



Door de boxen klinkt de Jordaan, op het terras gaat het over gezwollen voeten en hoe Amsterdam Amsterdam niet meer is. Ik sta me hier geweldig te amuseren.