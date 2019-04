Feestje van de dag: begrafenis van de rookruimte

Ik sta voor een dichte deur, potjandikkie. Nu weet ik ook wel dat Arti et Amicitiae een gesloten sociëteit is, en niet de minste in deze stad, maar ze hebben een openingsborrel van hun Art Space en ik ben van harte uitge­nodigd.



Wacht, daar is een oudere heer met een sjaaltje. Hij drukt op de bel van een andere deur. Ik volg hem gewoon.



Man met sjaaltje: "Als je rechts en rechts gaat, kom je op dezelfde plek."



Ik dank hem beleefd.



Ik volg de aanwijzing 'Exposition' en loop een trap met bijzonder fraaie vloerbedekking op. Boven tref ik twee gesloten deuren.



Verkeerd rechts en rechts.



Ik weer naar beneden.



Naast de bar (mobiele telefoons verboden) is een stampvol bijzaal­tje. Blijkbaar is het net tijd om te speechen.



"Mag ik heel even?" roept Gabriël Kousbroek.



Dirk Jan Jager, die duidelijk de ceremoniemeester is: "Nou, ik ­kondig jou dus aan en dan..."



"Mag ik heel even!?" roept Kousbroek, nu nog harder.



Jager roept nog iets als 'Voor meer inspiratie', maar Kousbroek begint al: "We bevinden ons op de begrafenis van onze rookruimte. Anders krijgen we allemaal kankerrrrrr."



Gabriël Kousbroek is vroeg begonnen vandaag.