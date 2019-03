Feestje van de dag: als eerste een volle lijn

De bus heeft vierpersoonszitjes met gaten in de tafel voor de champagneglazen, lichtdraden langs de bagagerekken en een stevige beat door de boxen.



Jesse Jan Brinks, croupier van het jaar 2019: "We gaan live bingo spelen. Dat is het leukste dat er is. Bingo heeft natuurlijk een ouwe­lullenimago, maar je zult zien dat het anders kan."



Zijn er vragen?



Vivian Secrève, goede vraag: "Moet je zingen als je een valse bingo hebt?"



Even later zingen we Ome Jan van Willeke Alberti. We zijn nog op de Haarlemmerweg.



En daar is de rookmachine met laserstralen. Sloterdijk is in zicht.



Na de paspoortcheck krijgen we een glas champagne met een lucky number op een plastic staafje. Ik hou niet van bubbels, dus even later heb ik een pilsje met een plastic staafje (nr. 40) erin.



We gaan aan tafel in de bingozaal. Ik krijg een bingodabber met 'Hans' erop. Daar ben ik wel even stil van.