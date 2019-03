Feestje van de dag: alcoholvrij borrelen in de garage

Wat uitbreiding parkeergarage P3

Waar P3, Schiphol (lang parkeren)

Wie Dieme Ketel, Tom Hienekamp, Niels van Dalen, Henk de Pater, Gerald Janse, Madelon van der Hof

Wanneer maandag 18 maart, 15.00 tot 17.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer **

Hans was nog meer ontheemd dan normaal

Je kunt nooit genoeg parkeerplaatsen hebben en daarom vieren we vanmiddag de uitbreiding van P3 op Schiphol, met een borrel na.



Rare timing is dat wel. Aan de voorkant wordt de luchthaven extra beveiligd na de aanslag in Utrecht, en aan de achterkant heffen we het glas.



Daar zit ook wel weer symboliek in: niet zwichten enzovoorts. Terwijl ik door de garage Lang Parkeren rijd, hoor ik: "U kunt uw auto daar parkeren en dan met een lift naar de vijfde. Mijn collega helpt u verder." Een keer of vier, vijf.



De vijfde verdieping heeft een panorama view, lees ik in de lift. Ik zou daar niet voor omrijden, zie ik als ik boven ben.



De wind heeft hier vrij spel en amuseert zich kostelijk. Gelukkig staat er een partytent, zo groot als achttien parkeervakken, een schatting.



Een dj staat in zijn blauwe mini-Volkswagenbusje, met open dak en discolampen daaromheen. Ook hij amuseert zich kostelijk, dansend op zijn vierkante meter. In zijn eentje; het gezelschap staat in de partytent.



"We hebben een non-alcoholische borrel," zegt Schipholwoordvoerder Madelon van der Hof. "Want ja, we zijn in een parkeer­garage."



Alle begrip, en ik neem een watertje, puur, zonder drijvend groente en fruit.