Fay Loren: 'Ik loop al sinds mijn puberteit op naaldhakken'

Elegant gekleed in een pantalon, jasje en top in pastel­tinten, met haar platinablonde haar in de krulspelden, zorg­vuldig afgedekt met een tulband, en de lippen gestift, is burlesque danseres Fay Loren (artiestennaam) een opvallende verschijning.



Ook in de overvolle lobby van het Volkshotel is ze niet te missen. Loren huurt een studio in het gebouw. Vanuit hier regelt ze in haar eentje alles voor haar optredens: van choreografieën en kostuums tot boekingen over de hele wereld.