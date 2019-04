Expositie World Press Photo uitgebreid

Zo zijn naast de winnaars van de internationale fotowedstrijd een paar nieuwe onderdelen toegevoegd, zoals een overzicht van alle jaarwinnaars en gesigneerde foto's uit het verleden. Ook kunnen bezoekers stemmen op hun favoriete foto.



Donderdagavond werd bekend dat de foto van de Amerikaanse fotograaf John Moore van een huilend Hondurees meisje aan de grens, de World Press Photo van het jaar is.



Vier miljoen bezoekers

Voor het eerst werd dit jaar ook de World Press Photo Story of the Year gekozen. Deze prijs ging naar de serie The Migrant Caravan van de Nederlands-Zweedse fotograaf Pieter Ten Hoopen. Ook de Nederlandse fotograaf Jasper Doest viel in de prijzen.



De winnende foto's, ruim 150 in totaal, zijn vanaf zaterdag te zien in De Nieuwe Kerk, waar de reizende expositie ieder jaar begint. De culturele instelling heeft dit jaar een compleet nieuw, museaal ontwerp laten maken door bureau NorthernLight.



Na Amsterdam gaat de tentoonstelling naar ruim honderd steden in 45 landen. Naar verwachting komen er zo'n vier miljoen bezoekers op af.