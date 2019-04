Eva Crutzen: 'Wat minder toeristen zou fijn zijn'

Restaurant

"Scheepskameel. Zeker in de zomer. Ze hebben een fijn terras en je kunt er, niet helemaal legaal, een duik in het IJ nemen als het echt warm is. Ik ga er altijd heen als er iets te vieren valt, maar ik bedenk ook vaak genoeg dingen die ik moet vieren."



Eerste keer in Amsterdam

"Ik was een jaar of zeven en we gingen bij vrienden van mijn moeder op bezoek. In Maastricht, waar ik vandaan kom, heb je gewoon huisjes naast elkaar en geen appartementen met trappenhuizen.