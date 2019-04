Effect van een goede recensie: 'Er waren direct meer reserveringen'

Bart Alt: 'We hebben een flesje opengetrokken'

Geen wine pairing maar beer pairing: bij Bar Alt kun je ervoor kiezen bij elke gang een bijpassend biertje geserveerd te krijgen. Begin dit jaar kreeg het restaurant in de rubriek Proefwerk een 8+ van recensent Gilles van der Loo: 'Bij Bar Alt koken ze een indrukwekkend menu met een voortreffelijk biermenu bij elke gang. De kwaliteit van de ingrediënten is onmiskenbaar.'



Bij Bar Alt werd het cijfer met gepast enthousiasme ontvangen, vertelt mede-eigenaar Adriaan Verkerk (34): "Dat hebben we wel even gevierd, ja. Ik had de hele avond een glimlach op m'n gezicht en we hebben een klein flesje opengetrokken." Het effect was vooral voelbaar in het weekend van de publicatie. "De eerste 24 uur waren er veel meer reserveringen. Nu is het wel wat afgezwakt, mensen zeggen het af en toe nog."



Gilles van der Loo is een bekende in de horecawereld in Amsterdam, dus incognito was hij niet toen hij bij Bar Alt aanschoof. "We hadden hem wel herkend, dan let je wel even extra op, maar we zijn niet iets anders gaan doen dan normaal. Dat zou ook niet kloppen." Met de 8+ zijn ze blij, maar helemaal onverwacht kwam het niet voor Verkerk. "We kijken ook naar andere platformen, zoals Google en Iens en we hebben een intern recensiesysteem, daar kwam een vergelijkbaar cijfer uit."



Bar Alt, Stadionplein 103