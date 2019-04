Een beknopte gids voor Koningsdag in Amsterdam

AUTO

Bewoners van Centrum kunnen 's ochtends vroeg nog wel in hun auto stappen, maar vanaf 07.30 uur zijn grote delen van de binnenstad afgesloten. Grofweg gaat het om het gebied binnen centrumring S100, die Nassaukade, Stadhouderskade, ­Amstel en Valkenburgerstraat omvat. Houtmankade, Westerdoksdijk, De Ruijterkade en Piet Heinkade blijven wel toegankelijk voor verkeer.



P+R-locatie RAI en P+R Olympisch Stadion zijn gesloten, behalve voor vergunninghouders.



De gemeente gokt dat de binnenstad rond 23.00 uur weer met de auto is te bereiken. Het exacte tijdstip is afhankelijk van de eindtijd van evenementen, het vertrek van bezoekers en de schoonmaak van het gebied.



TRAM, BUS, METRO EN TREIN

Naar verwachting komen ongeveer 200.000 ­bezoekers met de trein naar Amsterdam. Om die drukte in goede banen te leiden, rijdt de NS volgens een andere dienstregeling.



Ook de trams en bussen rijden een aangepaste route. In de binnenstad rijdt geen enkele tram. Op Amsterdam Centraal stopt alleen tram 26. Overige tramlijnen rijden zoveel mogelijk volgens de ­zaterdagse dienstregeling. Dat geldt ook voor de GVB-bussen en de metro.



De stations RAI en Amsterdam Science Park zijn gesloten. Kijk voor meer informatie op de gvb.nl.



TAXI

De meeste taxistandplaatsen in de binnenstad, waar vrijmarkten worden gehouden, zijn gesloten. Op de taxistandplaats achter Centraal Station en op Stadhouderskade, Leidseplein, Museumbrug, Frederiksplein, Haarlemmerplein en Blauwbrug is wel een taxi te pakken.



Voor festivalgangers zijn tijdelijke taxistandplaatsen ingericht bij Oranjebloesem, Urban ­Music Festival en Loveland.



PONT

De gemeente waarschuwt voor drukte op de pont. Van en naar de NDSM-werf worden extra ponten ingezet. Die vertrekken vanaf Amsterdam Centraal en de Westerdoksdijk.



PLEZIERVAART

Net als voorgaande jaren geldt ook dit jaar weer een speciale vaarroute. Boten die langer zijn dan 10 meter zijn niet toegestaan op Zoutkeetsgracht, Westerdok, Prinsengracht, Herengracht, Keizersgracht, Singel, Rokin, Grimburgwal en Oudezijds Voorburgwal.



EXTRA HINDER

Vanwege festival Loveland op Sportpark Middenmeer is de Kruislaan van 10.00 tot 22.00 uur afgesloten. De Wembleylaan is alleen toegankelijk voor bewoners. Van morgen tot en met woensdag is alleen bestemmingsverkeer toegestaan op het Middenmeerpad, vanwege de afbouw van het evenemententerrein. Fietsers worden omgeleid via de Radioweg.