Drumcode Festival wordt weekender

Drumcode Festival dit jaar twee dagen

Drumcode Festival zal dit jaar niet één, maar twee dagen plaatsvinden op het NDSM-terrein in Noord. Dat maakte organisator Awakenings, die het festival organiseert, vanmiddag bekend via social media.



Hiermee neemt Awakenings de dag van Encore Festival over. Dat festival vond vorig jaar de dag na Drumcode Festival plaats, maar de organisatie daarvan liet weten dit jaar geen festival meer te organiseren.



Stichting NDSM-werf was daardoor opzoek naar een andere organisatie die deze dag kon opvullen, maar die was er niet te vinden. Een andere weekend was geen optie, want vanwege de bereikbaarheid van de NDSM-werf zet de stichting in op ‘weekenders’. Dan zijn er zo min mogelijk op- en afbouwdagen buiten de festivaldagen om.



Drumcode is een label van de Zweedse dj en producer Adam Beyer. Op het festival zullen vooral artiesten optreden die vaker op dit label te horen zijn geweest. Naast Adam Beyer zullen onder andere Alan Fitzpatrick en Amelie Lens optreden. Maar ook de Nederlandse producers Joris Voorn, Reinier Zonneveld en Bart Skils.