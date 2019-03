Documentaire Technoviking volledig vertoond bij Plotka

Hij komt toch niet echt, de Techno­viking, die is toch anoniem en boos?

"Dat hoop ik niet. Wat we gaan doen, is de documentaire laten zien die Matthias Fritsch, de kunstenaar die de viking ooit filmde, over de zaak heeft gemaakt. Het bijzondere is dat die documentaire alleen vertoond mag worden als Fritsch erbij is, wat dan weer deel is van dat hele juridische steekspel. Ik heb hem benaderd, en donderdagavond is de documentaire voor het eerst in Nederland te zien."



Technoviking zelf was niet blij met de meme, en spande een proces aan?

"Ja, over de auteursrechten, wie was de eigenaar van het filmpje? Maker of geportretteerde? Fritsch heeft dat proces verloren, dus komt in de hele documentaire de Technoviking zelf niet voor. Wel veel imitaties en persiflages van de Technoviking."



Waarom spreekt de Technoviking mensen zo aan?

"Als je het filmpje nu ziet, is het behoorlijk underwhelming. Maar het was zo populair omdat het een sprookje is, met een prinses, een slechterik en een held. En het is goed te imiteren, iedereen kan de held zijn."



Wat is Plokta eigenlijk?

"Het betekent Press Lots Of Keys To Abort, wat mensen doen als hun computer het begeeft, de miscommunicatie tussen mens en machine. Plokta is een nieuw filmfestival over technologie en maatschappij. Donderdagavond voor het eerst, een voorproefje, in bioscoop Lab111."



Naast de Technoviking draait u ook een korte film over magnetrons?

"Ja, die is waanzinnig. De maakster vraagt aan mensen in hun keukens hoe hun magnetron werkt. Dat weet niemand, de antwoorden zijn pure sciencefiction."