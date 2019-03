Documentaire Technoviking volledig vertoond bij Plokta

Hij komt toch niet echt, de Techno­viking, die is toch anoniem en boos?

"Dat hoop ik niet. Wat we gaan doen, is de documentaire laten zien die Matthias Fritsch, de kunstenaar die de viking ooit filmde, over de zaak heeft gemaakt. Het bijzondere is dat die documentaire alleen vertoond mag worden als Fritsch erbij is, wat dan weer deel is van dat hele juridische steekspel. Ik heb hem benaderd, en donderdagavond is de documentaire voor het eerst in Nederland te zien."



Technoviking zelf was niet blij met de meme, en spande een proces aan?

"Ja, over de auteursrechten, wie was de eigenaar van het filmpje? Maker of geportretteerde? Fritsch heeft dat proces verloren, dus komt in de hele documentaire de Technoviking zelf niet voor. Wel veel imitaties en persiflages van de Technoviking."