Dit mag je niet missen op Record Store Day 2019

Kijken



12.00 Van Common - Concerto (Utrechtsestraat 60)

De naam Van Common is een samenstelling van Van Morrison en diens elpee Common One. De singer-songwriter zei in januari: "Het liefst blijf ik een beetje underground en maak ik de mooiste dingen die ik in me heb. Het belangrijkste is dat ik dit de rest van mijn leven kan doen." Zaterdag om 12 uur kun je horen hoe dat klinkt in Concerto.



14.00 uur Dawn Brothers & Friends - Concerto (Utrechtsestraat 60)

Over hun optreden op Noorderslag schreef Het Parool: "Stijlvolle opening van de avond kwam van countryband Dawn Brothers. De countryband nodigde de top van de Nederlandse americana uit voor een adembenemende rootsrevue." Om 14 uur staan ze in Concerto. Later op de dag brengen ze in Paradiso en ode aan de authentieke roots en Americana.



17.00 CUT_ - Velvet (Rozengracht 40)

Amsterdams elektronisch indiepop duo CUT_ (spreek uit cut underscore) is ook van de partij op Record Store Day. Hun nieuwe single Love & Alcohol gaat over een relatie die gedoemd was te mislukken. Om 17 uur speelt het duo in Velvet.