Dit is de uitslag van de PS Paasspeurtocht

"Toen we eenmaal Het Parool van binnen hadden gehaald, was alles al snel duidelijk," zegt Scholten. "We hebben ze geholpen met het maken van de foto. En daarna bleven ze komen. Ik denk dat er het hele weekend wel driehonderd mensen voor onze deur hebben gestaan."



Een recordaantal Paroollezers deed dit jaar mee aan de speurtocht naar schapen en lammetjes in de stadsweide. Die hielden zich vooral verborgen in de gevelstenen, maar ook in steegnamen (Schapensteeg), discotheken ('t Lammetje) en grillrestaurants (het grote schaap aan de gevel van Los Argentinos).



Het was heerlijk weer, zeker vergeleken met de drie vorige, regenachtige edities. Zo moesten Tessa Brekveld en haar vriend Frank (foto 10) eigenlijk trainen voor een aanstaande beklimming van de Kilimanjaro, maar hadden meer zin om door de stad te slenteren. "De Paasspeurtocht was een fijne combinatie van een trainingsrondje met af en toe een stop op een terrasje."