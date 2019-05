Diner waarbij gasten stukjes mens eten: 'Best eng'

Waarom?

"We staan ver af van wat het inhoudt andere wezens te eten. Tijdens het ­diner wil ik mensen laten nadenken over de vraag waarom het weerstand opwekt stukjes mens te eten. Is het raar een overwonnen vijand te verorberen als overwinningsmaal? Waarom eten we onze geliefde niet op na het sterven? Waarom geen mensen en wel varkens? Het is meer dan sensatiebeluste griezelbelangstelling."



Schuift u zelf ook aan?

"Absoluut. Ik weet hoe bloed proeft, iedereen snijdt zich weleens in zijn vinger en stopt 'm dan in zijn mond. Nu ga je bewust proeven, nadenken over de smaak. Het is best eng, maar onze chef is weergaloos. Bovendien: je moet je grenzen blijven verleggen."