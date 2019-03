Deze week nieuw in de bioscoop

Us

Met Us bewijst Jordan Peele dat zijn debuut­film Get Out geen toevals­treffer was. De Oscarwinnaar neemt het horrorgenre opnieuw bloed­serieus.

Us staat met twee benen fier in het horrorgenre, meer nog dan de voorganger. Maar dat wil niet zeggen dat het een vrijblijvend kermisritje is.

Met Us houdt de Amerikaanse schrijver, producent en regisseur Jordan Peele zijn landgenoten een verontrustende spiegel voor.

