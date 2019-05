Deze museumrestaurants doen niet onder voor de kunst

Tropenmuseum: Indisch, Japans of Surinaams



'Verschillende culturen leren kennen begint met samen eten' is het motto van Café De Tropen. Amsterdamse menukaarten zijn al één grote mengselmoes van culinaire culturen, maar het café van het Tropenmuseum wil een stapje verder gaan en serveert onder meer zwaardvis gestoomd in bananenblad op z'n Maleisisch, Japanse ramen, Surinaamse cassavesoep en Indische pepesan ikan (gerookte makreel in boemboe). Elk kwartaal vind My Kitchen is Your Kitchen plaats, waarbij gastchefs een menu komen koken - zo namen Agus Hermawan van Ron Blaauw Gastrobar Indonesia en Francis Tavarez van Shanghai Bistro al eens de keuken over.



Linnaeusstraat 2. Dagelijks van 10.00-18.00 uur. Museumticket niet nodig.