Deze fans juichen voor Ajax: 'Juventus is niet goed genoeg'

Abe Loots (9) zit in groep 5 en woont in Amstelveen. Hij verwacht dat Ajax vanavond met 2-1 wint.



"Ik ben al mijn hele leven fan van Ajax. Het is de mooiste en beste club van Nederland, want ze zijn goed en hebben leuke spelers. Frenkie de Jong is mijn favoriet. Hij is goed, aardig en zeurt niet te veel tegen de scheids.



Toen ik acht was, heb ik zelf een jaar bij Ajax getraind, maar daarna ben ik gaan hockeyen.