Designloket van Droog wil alle vragen over design beantwoorden

'Meer spullen hebben we niet nodig, maar de wereld kan nog altijd beter worden vormgegeven.' Dat is de gedachte achter het Designloket, waar 'iedere burger, professionele designer en toerist' op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur terechtkan met vragen over design in de breedste zin van het woord.



"Die vragen kunnen gaan over het plotseling opduiken van blauwe fietswielen in het straatbeeld of over de manier waarop een politieke partij zijn ideeën verbeeldt of hoe we naar Mars reizen. Ze kunnen ook gaan over de duurzaamheid van wat we eten, net zo goed als over de verbeteringen die we met behulp van plastische chirurgie en dna-ingrepen in ons lichaam kunnen aanbrengen," aldus Mieke Gerritzen, die eerder directeur was van het Museum of the Image in Breda.