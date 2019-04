De vleesloze burger van Queens is lekkerder zonder sla en broodje

Waar bestellen we?

Het blijft lastig om vlees echt goed na te bootsen, zoals ik in mijn eerdere recensie over vegan kebab al eens schreef. Gelukkig blijven producenten het proberen. Zo zijn in Amerika de burgers van Beyond Meat een gigantische hype; met plantaardige producten die qua smaak én textuur op vlees lijken, proberen ze ook carnivoren te enthousiasmeren. Thrill Grill had tot voor kort de exclusieve rechten van Beyond. Inmiddels is daar een concurrent bijgekomen: Queens in de Laurierstraat.



Wat biedt het menu?

Er zijn zes soorten burgers, alle met dezelfde vleesloze Beyond-patty (schijf). Alleen de toppings variëren, zoals een cheeseburger en een optie met kimchi en wasabi. Er is ook een aantal bijgerechten, zoals 'loaded fries': een soort kapsalon, maar dan met veganistische döner.