De tragiek van Otje, het verstoten zwaantje

Toen kwamen ze vader tegen. Heuwekemeijer: "Bij zwanen is het zo: op een gegeven moment moet je wegwezen uit het territorium. Weg of dood."



Vader is een extreem grote zwaan, die pech heeft Otje ook nog eens. Op dit moment wordt hij aan boord opgelapt, na een zesde aanval van pa.



Wel heeft hij nu een eigen geïllustreerd kinderboek, Otje, het zwaantje van Borneo-eiland, plus luister-cd met muziek van de pleegvader en gekwetter van hemzelf.



Dat is mooi, maar hoe nu verder?



Zijn pleegouders hebben er weinig vertrouwen in.



Heuwekemeijer: "Ringo, de vader, blijft op patrouille. Je ziet hem soms voorbij vliegen."



Assink: "We zoeken een mooie plek waar hij een gewoon zwanenleven kan hebben. Met beschermd toezicht, maar wel met andere zwanen. Dus als iemand een idee heeft?"



Mensen, mensen, wie helpt Otje?



Tips? Mail naar schuim@parool.nl