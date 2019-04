De stad ontvluchten vanwege wildplassers

Hoe gaat u zich morgen wapenen ­tegen de wildplassers?

"Dit keer vlucht ik naar Parijs. Ik heb er geen zin meer in. Er wordt de hele dag tegen onze voordeur aan geplast en onze straat in de Jordaan is helemaal nat van de pis. Bij mijn overbuurman loopt het de gang in. Vrienden die in ons huis verblijven hangen hopelijk de camera op."



En op andere dagen van het jaar?

"Het is anders nooit zo erg. Toevallig heeft er gisterochtend wel iemand recht voor onze deur gepoept. Dat ­gebeurt misschien één keer per jaar. Maar ik wil niet iemand zijn die ­alleen maar klaagt. Dit hoort een beetje bij wonen in de binnenstad."