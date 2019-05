De onwaarschijnlijke romance van parkieten Romeo en Julia

Met vogels is het slecht afspraken maken, de halsbandparkiet is daarin geen uitzondering. Wachten dus maar. Want hoewel het parkietenpaar de hele ochtend met ­elkaar ­troetelde op Kinderboerderij De Pijp, is Romeo nu in geen velden of wegen te bekennen.



Romeo, zo noemen we het mannetje maar. Het vrouwtje heet Julia, natuurlijk. Ze hadden nog geen namen. De meeste dieren van de kinderboerderij krijgen die wel, maar bij vogels en vissen beginnen ze daar niet aan.