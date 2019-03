De friet mist, maar met de rest maakt Par Hasard de bestelling goed

Restaurant Par Hasard

Open di-zo 14.00 tot 21.30 uur

Bestellen via UberEats, Thuisbezorgd en Deliveroo

Prijs €33 voor saté, friet, zoervleis, draadjesvleeskroket, garnalenkroket en frikandel

Aanrader? De friet mist, maar de rest maakt dat meer dan goed. De saté leek wat aan de prijs, maar is het geld meer dan waard: sappige en perfect gemarineerde kippendijen. © Monique van Loon

Ik wil zo veel mogelijk proeven, dus ik bestel de frites zoervleis (€5,75), de huisgemaakte frikandel (€3), de draadjesvleeskroket (€3) en de garnalenkroket van Holtkamp (€3,75). De prijzen liggen hoger dan bij een gewone friettent, maar dan heb je ook wat. De man des huizes kiest de saté van kippendijen (€17,50)­ geserveerd met komkommer, kroepoek en - verrassend - ­appelmoes.



Rijden maar!

Het is zondagavond spitsuur en na een halfuur staat de bezorger al op de stoep. Netjes! Maar bij het uitpakken, blijkt dat de friet zoek is. Het zoervleis in een los bakje (slim bedacht, overigens), maar de patatjes die ­erbij horen zijn nergens te vinden. Ik bel twee keer naar de zaak, maar de lijn is bezet. Logisch op deze tijd, maar wel vervelend. Omdat ik de rest niet koud wil laten worden, vergeet ik de verloren friet maar. Via de bestelapp krijg ik trouwens gelukkig ­direct mijn geld terug.



Hoe smaakt de rest?

Ik weet niet waar te beginnen, want álles is lekker. De saté leek me best aan de prijs, maar is het geld meer dan waard: sappige en perfect gemarineerde kippendijen, de ingelegde komkommer stevig en precies zuur genoeg. De kroepoek is krokant en de satésaus is ­precies hoe je 'm hebben wilt. Hoewel ik de friet mis, is het zoervleis onweerstaanbaar goed. Voor dit Limburgse stoofje van rundvlees mag je me 's nachts wakker ­maken. Het is geen grote portie, maar normaliter eet je het met friet en dan lijkt het me een prima verhouding.



De draadjesvleeskroket vind ik een vondst; en hij is nog knapperig ook, wat knap is bij bezorging. Holtkamps garnalenkroket: altijd een winnaar. Tot slot de ­ontboezeming van de dag: ik lust mijn hele leven al geen frikandellen, maar deze van Par Hasard - met kip, kalf en varkensvlees - is zó lekker, dat ik er morgen nog eentje ga bestellen.



