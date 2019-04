De Cock en de verborgen krant

Wat première Baantjer, het begin

Waar DeLaMar, Marnixstraat

Wie Waldemar Torenstra, Lisa Smit, Ryanne van Dorst, Horace Cohen, Ruben van der Meer, Art Rooijackers, Peter Römer, Jurre de Cock

Wanneer maandag 15 april, 19.00 tot 23.00 uur



Drank en spijs ****

Sfeer *****

Hans kreeg als goodiebag wel een linnen Parooltas inclusief krant, maar die had hij al.

Voor me, ook in smoking, staat fotograaf Eddy Bosland. We hebben wel eens samen geklust, lang geleden. Hij zit in de film, vertelt hij, geen tekst, wel edelfigurant.



Heeft hij, inderdaad een uitstekende boeventronie, iemand vermoord soms?



Bosland: "Misschien wel. Maar dat valt wel mee. En misschien hebben ze me eruit geknipt."



We gaan het allemaal meemaken.



Binnen staat, in plaats van die eeuwige champagne of die nog ergere prosecco, de hele bar vol met flesjes Heineken en een kelkje jenever, oude. Ik bedank beleefd, maar spijs en drank krijgt nu al een puntje erbij.



Op het openingsscherm van de film lees ik een hele trits partners, onder meer Parool en Bols. Dat wordt een hoop turven. Ik denk wel dat Bols makkie wint.



Best een prima film, over krakend Amsterdam, maar ik zit hier voor de tweestrijd. Ik zie een hoop hollen en schieten en actie, en ook heel veel grappen en grollen, helaas zonder ondertiteling, een vaker voorkomend probleem in de Nederlandstalige cinema.