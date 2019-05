De bibimbap van Kim Chi Wow is spannend genoeg, op het ei na

Waar bestellen we?

Na ramen-, poké- en acaïbowls, is er een nieuwe hit-in-een-kom: bibimbap. Dit Koreaanse rijstgerecht is her en der al in de stad te eten, bijvoorbeeld bij Seoul Food in de Kinkerstraat en Restaurant Korea in Buitenveldert. Maar nu is er Kim Chi Wow, dat ook aan bezorging doet. De drie eigenaren aten ooit fantastische kimchi bij het inmiddels gesloten Yokiyo en vroegen chef-kok Jaymz Pool naar het recept. Nu werken ze samen en staat het op de kaart bij Kim Chi Wow.



Wat zit er in zo'n bibimbap?

Naast kimchi (gefermenteerde groente) bestaat de bibim­bapbowl uit rijst, aangevuld met allerlei ingrediënten, zoals vlees, groente, gochujangsaus (op basis van pittige Koreaanse chilipasta) en altijd een spiegeleitje. Er zijn bij Kim Chi Wow zes soorten bibimbap te bestellen, bijvoorbeeld met kip, spek of tijgergarnalen, maar ook met tempeh en paddenstoelen. De basis mag je kiezen (witte rijst, bruine rijst of bloemkoolrijst), net als de ­extra toppings. Leuk detail: je kunt aangeven of je de ­dooier van het ei heel of kapot wilt.