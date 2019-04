De bezorgbagels van Village Bagels zijn precies goed

Restaurant Village Bagels, open ma-zo 9.00 tot 17.50 uur, bestellen via UberEats en Deliveroo

Prijs €18,90 voor twee bagels en een shake

Aanrader Deze bagels zijn het geld dubbel en dwars waard.

Ik kies de BLT (€7) op een naturel bagel en de Salmon Bagel (€7,95) op een everything bagel. Fijn dat je via de app ook het type broodje kunt kiezen - er zijn zes opties. Bij de everything krijg je alle zaadjes door elkaar, voornamelijk sesam en maanzaad. In Amerika is deze mix zo populair dat het zelfs in losse strooipotjes in de supermarkt wordt verkocht. Je kunt overigens, tegen bijbetaling, ook nog extra toppings kiezen.



Anders nog iets?

Een fris drankje kan er wel bij: de Berry Blast Fruitshake (€3,95). Hier staat echter geen extra informatie bij, dus ik ben benieuwd wat ik precies krijg. De bestelling telt bij elkaar op tot €18,90; niet goedkoop.



Rijden maar!

Na 25 minuten staat de bezorger op de stoep. Alles is oké verpakt, al zou ik de shake in een wat stevigere beker hebben gedaan en de bagels in een doosje in plaats van een zakje. Het drankje is trouwens goed; fris door de yoghurt (wellicht slim om dat ingrediënt te vermelden op het menu) en niet te zoet.