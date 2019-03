Dagboek: de 8 dagen van John en Yoko in het Hilton

Aanloop

In 1969 zijn The Beatles op sterven na dood. Na een aarzelend begin met de single 'Love me do' in 1962 (Ringo Starr is op dat nummer door producer George Martin gedegradeerd tot tamboerijnspeler) hebben The Beatles de rest van de jaren zestig als soevereine vorsten over de popmuziekwereld geheerst. Maar na het overlijden van hun manager Brian Epstein in 1967 verdwijnt de cohesie binnen de band en ontstaan de eerste haarscheurtjes in de hechte Lennon-McCartney samenwerking.