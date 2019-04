Buitenkansje: het Lloyd Hotel verkoopt oude designmeubels

We willen een hotel voor de buurt zijn

Dus het is niet echt voor de Amsterdammer met een kleine beurs?

"Jawel! Het is voor iedereen die van mooie meubels houdt. Het zijn allemaal wel echt gebruikte spullen, dus je betaalt niet de hoofdprijs. De bedragen liggen tussen de 5 en 400 euro."



Wat gebeurt er met de opbrengst van de sale?

"We willen een hotel voor de buurt zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een nieuw festival tijdens Koningsdag, met een vrijmarkt en livemuziek. Daar kan de winst misschien voor worden gebruikt. Maar de opbrengst wordt geen enorme vetpot hoor. Het doel is niet dat we hieraan verdienen."



