Blue Man Group maar liefst acht keer naar Afas live

Blue Man Group, dat sinds een paar jaar deel uitmaakt van de Cirque du Soleil Entertainment Group, maakte in 1991 zijn debuut in New York. Sindsdien reist het trio de wereld over met verschillende producties.



Eerder in Amsterdam

Het is zeker niet de eerste keer dat Blue Man Group Nederland aandoet, de mannen gaven van 2006 tot 2008 op regelmatige basis shows in Theater Fabriek Amsterdam en de Heineken Music Hall.



De kaartverkoop start donderdagochtend.