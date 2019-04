Björn Borg opent tijdelijke gym voor boze mensen

Wie boos is, kan bijvoorbeeld losgaan op een punching ball en angry pinata's maar ook een crossfit- of sparringsessie doen. Ze noemen dat ragefulness. Het kwijtraken van je ingehouden woede, waardoor uiteindelijk endorfine vrijkomt - een stofje waar je blij van wordt.



In de rage gym zullen professionele trainers aanwezig zijn die je begeleiden om je woede los te laten. Voor de sfeer zijn er ook een dj en mc.



Je zou nu kunnen denken: leuk en aardig, maar die gym is wat te confronterend voor me. Dan kun je het thuis proberen. Bij Björn Borg zijn ze zo vrij geweest een aantal oefeningen te delen. Op eigen risico:



- Sla op de muur of de tafel met je handen

- Stamp op de vloer/jog op een vast punt

- Schreeuw bij het doen van jumping jacks

- Sla tegen de zijkant van de bank met een kussen

- Sla de deur dicht

- Til de keukentafel op





Inschrijven voor de rage gym kan vanaf vrijdag via Eventbrite (6 april, 7 april), OneFit (members only), of via Underground (members only).



Rage gym - 6 en 7 april, 14.00 tot 16.00 - Underground sportclub, Nieuwe Kerkstraat 5, Amsterdam.