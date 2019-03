Binnenkort ook dineren bij The Avocado Show

Het is het eerste filiaal in Amsterdam waar je ook 's avonds kan komen dineren. "Sowieso de pokebowls, burgers en salades. Maar uiteindelijk nog veel meer," zegt mede-eigenaar Ron Simpson. Ook wordt het de eerste vestiging met een terras.



Wanneer ze de deuren zullen openen, is nog onbekend. "We zijn aan het verbouwen en hopen in mei open te gaan," aldus Simpson.



Internationaal

Na het gigantische succes van het eerste avocadorestaurant in De Pijp en een afhaalrestaurant op de Willemsparkweg, openden onlangs ook de eerste buitenlandse vestigingen van The Avocado Show in Brussel en Londen.



Dat is nog maar het begin. Na een miljoeneninvestering van Orange Wings, het investeringsbedrijf van Shawn Harris, kondigden Simpson en zakenpartner Julien Zaal aan binnen vijf jaar wereldwijd honderd vestigingen te openen en een avocadoproductenlijn te lanceren.



De meningen over het restaurant zijn verdeeld: Hiske Versprille noemde het 'een soort Nutellawinkel voor fitgirls', Monique van Loon vond de afhaalversie 'om the huilen'.



