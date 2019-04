Benauwde sportschool? Ga eens buitensporten in Amsterdam

4. Zeilen zonder spetters

Blokarten

Tijdens landzeilen ben je nou niet bepaald aan het krachttrainen, maar de buitensport vereist wel degelijk wat motoriek en spierkracht. In een gestroomlijnd karretje (blokart) met een zeiltje erboven kun je in IJburg naar hartenlust over het zand sjezen. Als het tenminste een beetje waait.

Wind 'n Wheels, IJdijk 10



5. Turnen voor pro's

Calisthenics

Amsterdammers gaan tegenwoordig prat op calisthenics. De sport, bedacht door de oude Grieken (ook wel ghetto fitness of street workout genoemd), is een soort turnen, maar dan zonder gymzaal, apparaten of strakke pakken, met de straat als sportschool en YouTube als trainer. Alles draait om fit worden met behulp van straatmeubilair en je eigen lichaamsgewicht. Op meerdere plekken in de stad, zoals in het Rembrandtpark, zijn speciaal turntoestellen neergezet.

O.a. in het Rembrandtpark, ter hoogte van de brug naar het Surinameplein



6. Peddelplezier

Suppen

Het Amsterdamse water mag dan schoon genoeg zijn om in te zwemmen, op een surfboard door bruine grachten peddelen is niet bepaald hetzelfde als ronddobberen in een tropische baai. Toch is het zo populair dat je vanuit meerdere stadsdelen routes door de binnenstad kunt 'suppen' (stand up paddle boarding). Voor de Amsterdammer die staand naar Pampus of de Amstel roeien niet bijzonder genoeg vindt, zijn er cursussen yoga en pilates óp een surfboard.



7. Pas op je kruis

Slacklinen

Stel: je zit met een stel vrienden te picknicken in het park en bent al goed teut. Grote kans dat in je gezichtsveld een stuk of vijf mensen balanceren op zo'n felgekleurde band tussen twee bomen. Dat is slacklinen: een extreem moeilijke sport, waarbij je probeert te balanceren als een koorddanser. Dat kost behalve concentratie en balans ook veel kracht in de benen. Risico is er ook - glibber je eraf, dan klapt dat koord tussen je benen.



8. Puffen en steunen

Bootcamp

De ultieme zelfhater kan zichzelf altijd nog laten afbeulen tijdens een van de ontelbare bootcampklasjes, die tijdens droge lenteavonden de grasveldjes van (vooral) het Vondelpark domineren. Zonder inzet geen resultaat, is de mentaliteit, en dus puffen, steunen, zweten en huilen deelnemers zich doorgaans een ongeluk. Wie daarvoor warmloopt hoeft het maar te googelen.