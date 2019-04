Amsterdam Museum toont Fashion Statements

Zes hedendaagse ontwerpers, onder wie Marga Weimans en Bas Kosters, lieten zich voor deze tentoonstelling inspireren door zo'n 75 historische kostuums.



Deze topstukken uit de collectie van het Amsterdam Museum, van begin achttiende eeuw tot begin twintigste eeuw, werden door de dragers gebruikt om zichzelf te uiten of een boodschap over te brengen.



Zo lieten sluike of juist volumineuze contouren, stofkeuze of bepaalde kleuren zien waar iemand vandaan kwam of hoe hij of zij zich afzette tegen de heersende sociale normen en gedragsregels. In de achttiende eeuw was bijvoorbeeld aan damesjaponnen af te lezen wat voor status de draagster had. Hoe breder de heupen, hoe meer status.



Patta

Naast Weimans en Kosters hebben ook Ninamounah, Art comes First, Patta en Karim Adduchi meegewerkt aan de tentoonstelling. Ze geven in een korte documentaire hun persoonlijke visie op de kleding van vroeger en tonen ieder drie outfits die een hedendaagse boodschap uitdragen. Zo gaat het sneakermerk Patta in op schoenen, kijkt Bas Kosters naar prints en verdiept Karim Adduchi zich in de brede heupen.



Op de expositie Fashion Statements, die donderdag opent en tot en met 8 september is te zien, is zowel streetwear als high fashion te vinden.