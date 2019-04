Amsterdam is met Watergang een bijzonder zaakje rijker (8,5)

Ten tijde van mijn eerste Amsterdamse afwasbaantje in de vroege jaren negentig, kon iedereen met een beetje spaargeld voor zichzelf beginnen. Zaken gingen open na een even minimale als klunzige verbouwing, veelal geleid door die ene oom die over een decoupeerzaag beschikte.



Tante Agaath was een begrip, een regeling waardoor je fiscaal gunstig van familie een halve ton (in guldens) kon lenen. Tegenwoordig is een halve ton in euro's een lachertje. En een nieuwe zaak moet vanaf dag één staan, terwijl een echte identiteit zich moet ontwikkelen.