9x Dit doe je met de kinderen tijdens de lerarenstaking

Lekker dieren (en drollen) kijken

Een middag naar Artis is natuurlijk áltijd een goed idee. Tijdens de landelijke staking zijn er extra activiteiten. Ga mee op speurtocht, maak een reis door de ruimte, luister naar de Micropia-laborant die je alles vertelt over voorjaarsmicroben of bekijk een olifantendrol in het olifantenkabinet. Om de dag nog ietsje leuker te maken krijgen zowel kinderen als volwassenen korting bij de kassa.

09:00 - 17:00 uur (Volwassen begeleiders: €18, kinderen €4).

Artis



Ga naar de bieb

Natuurlijk, je kunt in de OBA terecht voor een leuk boek of twee, maar komende vrijdag is er ook genoeg te doen voor kinderen die die dag niet naar school kunnen. Bezoek het Muizenhuis in OBA Oosterdok, leer hoe een 3D-printer werkt in de Maakplaats 021 of ga naar De bril van Wolf (6+) door De Toneeljuf in OBA Molenwijk.