5x de lekkerste honing van Amsterdam

Uit de korf

Wie op een zomerse dag langs het water van Ouderkerk aan de Amstel fietst, kan even pauzeren bij Imkerij De Ronde Hoep, een familiebedrijf dat sinds 1971 bijen houdt. De imkerij heeft zestig bijenkasten in Amsterdam en het Gooi. Aan de dijk staat het hele jaar door een grote korf met potten honing die, op goed vertrouwen, kunnen worden meegenomen voor 6 euro. Dit kan lindehoning of koolzaadhoning zijn, maar ook boshoning gemaakt door bijen uit het Amsterdamse Bos.

Rondehoep Oost 15, Ouderkerk aan de Amstel



Bijenkast huren

Bij Gastvrij voor de Bij kun je als particulier of bedrijf een bijenkast huren voor in de tuin of op het dak. Een imker plaatst de kast en onderhoudt de bijen. Hoeveel en welk soort honing de bijen produceren, hangt af van het weer, de bloemen in de omgeving en het soort bijenvolk. Je sluit een contract af voor minimaal een jaar. Voor particulieren is een tuinkast €37,50 per maand, een dakkast €42,50. Bedrijven kunnen de potjes honing uit eigen kast (tuinkast €75,00 en dakkast €85,00) voorzien van zelf ontworpen etiketten en ze als relatiegeschenk gebruiken.

gastvrijvoordebij.nl



Honing, wafels en lolly's

Elke zaterdag staat imkerij Honing van de Koning van Pierre en Judith de Koning op de Noordermarkt. De imkerij uit Vinkeveen biedt negen soorten honing aan, waaronder zomerhoning en acaciahoning. Per pot van 500 gram betaal je 6,50 euro. Hoewel honing een seizoens­product is, staat de imkerij het hele jaar op de markt. Naast honing worden ook wafels, lolly's en zeep op basis van honing verkocht.

Noordermarkt



Wilde Westen

Imker Oscar Vrij van imkerij Kabokkel heeft op drie plekken in West kasten staan. In De Baarsjes staan de kasten op het dak van café Radijs (Jan Evertsenstraat 41). De honing wordt in het café verkocht. Ook in café Midwest (Cabralstraat 1) staat de honing afkomstig van het dak achter of op de bar voor de verkoop. Café Terrasmus in het Erasmuspark verkoopt de honing uit kasten van Bijeneiland, een gedeelte van het park dat ingericht is voor bijen.De prijs voor een potje honing uit Amsterdam-West ligt rond de 6 euro.

www.kabokkel.nl



100 bloemen voor een druppel

In Zuidoost houdt stadsimker Michael Ferdinandus bijen, waarvan de honing wordt verkocht bij lunchroom Bij Gein, 50 meter lopen van Ikea. Onder het motto 'more than honey' wil de stadsimker benadrukken dat er veel komt kijken bij het houden van bijen. Voor 1 druppel honing zijn immers 100 bloemen nodig en die zijn er tegenwoordig steeds minder. Daarom kun je bij een potje honing (450 gram, €6,50) een zakje bloemzaadjes te kopen, om zo de Amsterdamse flora een boost te geven. Voor de beginnende honingfan zijn er ook kleine potjes honing (215 gram, €4,00). De stadsimker verzorgt ook workshops en kennismakingscursussen bijenhouden.

Hoek Bullewijkpad-Hondsrugweg