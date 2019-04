5 goede adresjes voor een snack op Koningsdag

Duizend samosa's

Het hele jaar door wordt Koh-I-Noor geroemd om zijn samosa's, maar op Koningsdag zijn ze ook buiten te koop, en dus nog net even wat toegankelijker voor de grote menigte. Rabin Chhetri: "Ze zijn maar een euro, en heerlijk vers. Er zitten gemengde groenten, aard­appel, groene erwtjes en koriander in." Bij Koh-I-Noor verkopen ze op Koningsdag naar schatting zo'n duizend samosa's. De grote succesfactor? Chhetri: "Het ­recept is al veertig jaar hetzelfde, daardoor zijn onze ­samosa's elk jaar weer heerlijk."

Koh-I-Noor, Westermarkt 29



Beenhambehoefte

Elk jaar verkopen de broers van slagerij Cees de Bouter aan de Hogeweg in de Watergraafsmeer hun beroemde broodje beenham. Warm, met honing-mosterdsaus, voor 3 à 4 euro. Tom de Bouter: "Over de precieze prijs zijn we nog in discussie." Met hun scharrelvlees op een wit broodje is de slagerij een van de weinige in de buurt die geen 'alternatieve' dingen verkoopt, zegt De Bouter. "Op Koningsdag mogen de andere broers ook op komen draven om te helpen."

Scharrelslagerij Cees de Bouter, Hogeweg 60



Kroontjestaart en kroketten

Oude bekende, banketbakkerij Arnold Cornelis, pakt uit tijdens Koningsdag: niet alleen traditionele oranje moorkoppen en tompoezen liggen in de vitrines, ook grotere taarten met de gezichten van het koninklijk paar (€18) zijn alleen op Koningsdag te koop. Eigenaar Sandra Terpstra: "Die verkopen we niet heel veel, maar we vinden het toch leuk om 'm elk jaar te bakken." De bakkerij verkoopt wel veel kleine, snelle hapjes op ­Koningsdag. Terpstra: "Voor de snelle voorbijganger hebben we zelfgemaakte saucijzenbroodjes en kroketten, ook vegetarisch."

Banketbakkerij Arnold Cornelis, Van Baerlestraat 93 en Elandsgracht 78