11 tips voor een wel heel instagrammable weekend

Lang leve de polkadot

Zeg je polkadots, dan zeg je Yayoi Kusama (1929). Haar kenmerkende installaties gaan de hele wereld over; Kusama's spiegelkamer in Museum Boijmans Van Beuningen is al jarenlang een regelrechte hit op Instagram. Maar wat zit er achter die stippen? In Lab111 draait dit weekend een documentaire over de excentrieke kunstenares, die opgroeide in het conservatieve Japan, wereldberoemd werd en de afgelopen dertig jaar in een psychiatrische instelling in Japan doorbracht.

Zaterdag 16 (15.45) en zondag 17 maart (16.30 en 21.30)

Lab 111, Arie Biemondstraat 111