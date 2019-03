10 weekendtips: orgasmepraat, mollenmanie en noorderlicht

Zeg het maar: wie is de mol?

Is het Merel, Sarah of Nielson? Trouwe molloten hebben deze zaterdag natuurlijk al lang en breed geblokt. Het is namelijk tijd voor de bloedstollende finale. Maar waar kijk je die finale op groot scherm? Nou, in Crea bijvoorbeeld. Of in Bar Restaurant Lely of Café Fest. Maar de echte fans haasten zich natuurlijk naar het Vondelpark, waar je traditiegetrouw bij VondelCS de uitzending op groot scherm kijkt en de ontknoping live met de kandidaten meemaakt.

Zaterdag 9 maart (in het Vondelpark vanaf 19.00)

VondelCS, Vondelpark 3