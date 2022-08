Lichtgewonde, wat boetes en enkele aanhoudingen bij een ‘beheersbare’ Canal Parade

Het thema van Pride dit jaar is ‘My Gender, My Pride’. Zo vraagt de organisatie extra aandacht voor trans personen en non-binaire mensen. Beeld Joris van Gennip

In de Reguliersdwarsstraat raakte iemand zaterdagavond lichtgewond toe hij gesneden of gestoken werd. De gewonde persoon kon na een kort ziekenhuisbezoek weer naar huis. Rond de botenparade werden dertien mensen beboet voor varen onder invloed. Vijf personen werden aangehouden voor openbaar dronkenschap en zes personen wegens zakkenrollen. De dag is volgens de politie verder zonder grote incidenten verlopen.

De 25ste editie van de Canal Parade was ‘feestelijk en de drukte bleef beheersbaar,’ zegt de politie. Even leek het op sommige plekken te druk te worden. De politie raadde daarom in de middag bezoekers af om nog naar de negen straatjes, de Vijzelgracht en de Westermarkt te komen. Ook werd de Magere Brug afgesloten vanwege grote drukte. Hoeveel mensen precies op het feest afkwamen, kon de politie niet zeggen. Zeker is wel dat er ‘duizenden’ bezoekers waren.

66 ton aan afval

Een extra schoonmaakploeg van de gemeente heeft de hele nacht doorgewerkt om de binnenstad op te ruimen. Zij hebben na de Canal Parade zo’n 66 ton afval opgeruimd, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Het gaat om afval uit prullenbakken en uit speciaal voor de Canal Parade geplaatste containers en om zwerfafval.

Hoewel de gemeente alle booteigenaren afvalzakken met het Pridelogo en asbakken had meegegeven, werd er toch ook veel afval in de grachten gevonden, vertelt een woordvoerder van Waternet. Een groot deel daarvan is al uit het water gevist, maar het kan zijn dat er nog afval op de kant ligt of tussen woonboten in. Als dat niet uit de grachten wordt gevist, kan het uiteindelijk doorstromen naar de Noordzee, ‘met allerlei gevolgen voor milieu, planten en dieren’.

In het Westerdok ligt sinds 2019 overigens een zogenoemde Bubble Barrier. De luchtbellen die uit een buis op de bodem komen, verzamelen plastic, ook de kleinere deeltjes. Ook deze opvangbakken zaten na afloop van de Canal Parade behoorlijk vol.

Geweldige week

De gemeente kijkt positief terug op de Canal Parade en noemt het in navolging van de politie ‘feestelijk druk, maar beheersbaar’. In samenwerking met de Pride-organisatie en de politie kon de drukte op pieklocaties, zoals het Amstelveld en de Magere Brug, gereguleerd blijven.

Burgemeester Halsema is tevreden. “We hebben de afgelopen twee jaar allemaal reikhalzend uitgekeken naar het moment waarop we weer groots en meeslepend kunnen vieren dat je jezelf mag zijn en mag houden van wie je wilt. Ik ben ontzettend blij dat de Pride eindelijk weer als vanouds kon doorgaan, met de botenparade als afsluiting van een geweldige week,” aldus Halsema.

De Pride­week wordt zondagavond afgesloten met een feest op de Dam.

Pride: het wordt plaatselijk erg druk! Magere Brug afgesloten. Vermijd ook de drukte in de 9 straatjes, rondom het Homomonument en op de Vijzelgracht /Vijzelstraat. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 6 augustus 2022

De boot van de gemeente Amsterdam. Beeld Dingena Mol