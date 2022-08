In beeld: zo vierde Amsterdam de 25ste editie van de Canal Parade

Na twee jaar afwezigheid door het coronavirus was zaterdag de Canal Parade weer terug in de Amsterdamse grachten. Het werd een drukke, feestelijke dag inclusief statements en natuurlijk ‘pride’. Een terugblik in foto’s.

Een stoet van tachtig boten luidde traditiegetrouw het einde in van de Amsterdamse Prideweek, die dit jaar ‘volgens het boekje’ verliep, aldus Pride-woordvoerder Martijn Albers.

Onder meer de boten van het Aidsfonds, Drag Queens United en 3 Layers vielen in de prijzen, maar volgens voorzitter Cornald Maas was de jury een klein beetje teleurgesteld in de originaliteit van de deelnemers.

“Met de inhoudelijke boodschap zat het wel snor, maar er waren weinig boten die het thema op een activistische manier verbeeldden. We hadden iets meer vindingrijkheid verwacht.” Toch is het niet moeilijk er een feestelijke fotoserie van te maken.

De parade startte met een boot waarop veertig asielzoekers stonden wier asielaanvraag volgens stichting LGBT Asylum Support onterecht werd afgewezen. Beeld Dingena Mol

Het thema van de Amsterdamse Pride was dit jaar ‘My Gender, My Pride’. Beeld ANP

Beeld ANP

Beeld ANP

Burgemeester Femke Halsema voer mee op de boot van de Gemeente Amsterdam. Beeld Dingena Mol

Beeld ANP

Mensen met een verstandelijke beperking hadden dit jaar een eigen boot. Hun slogan: 'Onbeperkt trots.' Beeld Dingena Mol

Beeld Dingena Mol

Drag Queens United won de eerste prijs in de categorie 'Verbeelding van het thema’. Hun slogan: ‘We are all born naked.’ Beeld Dingena Mol

Beeld Dingena Mol

De politie waarschuwde voor drukte op onder andere de Magere Brug. Beeld ANP

Beeld Dingena Mol

Rond 18.00 uur kwam de laatste boot aan bij het Westerdok en was de Canal Parade 2022 afgelopen. Beeld ANP

