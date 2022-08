Hoogste generaal voer voor het eerst mee met Canal Parade: ‘Ik hoop dat mijn aanwezigheid impact heeft’

Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim op een boot van Defensie tijdens de Canal Parade. Beeld ANP

Generaal Onno Eichelsheim had het laatst met een van zijn adjudanten over de Pride. “Waarom sta ik eigenlijk niet op die boot?” wilde de Commandant der Strijdkrachten weten. Zijn collega’s dachten – onterecht – dat hij dan op vakantie zou zijn. Dus zei Eichelsheim: “Ik wíl op die boot.” Zaterdag stond hij op de Defensieboot, met zijn handen de lucht in. Een unicum: niet eerder vaarde ’s lands hoogste militair mee. “Ik vond het gaaf, heel gaaf.”

Waarom wilde u zo graag meevaren?

“Als boegbeeld van onze organisatie wil ik laten zien dat ik achter lhbti+’ers, achter diversiteit en inclusiviteit en achter mijn mensen sta. Maar ook naar buiten toe wil ik een signaal afgeven: iedereen is welkom bij Defensie. Niet alleen omdat ik mensen nodig heb – we hebben veel vacatures – maar ook omdat ik er heilig van overtuigd ben dat diverse teams veel beter werken.”

Eichelsheim brak eerder een lans voor diversiteit. Maar dan ging het vooral over het belang van meer vrouwen bij de krijgsmacht. Ook nu stelde Defensie in het persbericht waarin Eichelsheims aanwezigheid bij de Canal Parade werd aangekondigd wel dat iedereen ongeacht ‘leeftijd, gender en genderexpresssie of herkomst’ zich bij de krijgsmacht thuis moet voelen, maar wordt seksuele geaardheid niet genoemd.

Vorig jaar gaf u een speech bij de Defensieacademie. U somde toen op wat Defensie nodig heeft: mannen en vrouwen, horken en gevoelige types, introvert en extravert, gelovig en niet-gelovig. Waarom zei u toen niet ‘homo en hetero’?

“Ik heb dat niet bewust níet genoemd. Misschien omdat het we het al zo normaal vinden. Of je nou lesbisch, homo of biseksueel bent, ik vind het allemaal prima.”

Was het juist daarom niet beter geweest om het wél te noemen?

“Inderdaad. Misschien had ik het in die opsomming wel moeten zeggen, dan was het completer geweest. Ik hoop dat mijn aanwezigheid vandaag wel impact heeft.”

Realiseert u zich dat het bij een organisatie als Defensie niet voor iedereen makkelijk is om over hun seksuele geaardheid te spreken?

“Juist om die reden moet ik er vanuit mijn functie continu aandacht voor vragen: dat dat moet kunnen, dat dat mag en dat dat kan. Maar dit is niet alleen binnen de Defensie-organisatie zo. Ook daarbuiten kan het soms lastig zijn om uit de kast te komen, bijvoorbeeld omdat het in de familie ingewikkeld is. Wij streven als organisatie na dat dat niet ingewikkeld hóeft te zijn. Door mee te varen hoop dat ik de drempel een stukje lager heb gemaakt.”

U probeert het macho-imago van de strijdkrachten te doorbreken?

“We zijn een masculiene organisatie. Daar is ook niks mis mee, maar daar mag wel wat van af.”

Moet Defensie iets meer woke worden?

“Nou, daar heb ik niet zoveel mee. We moeten zijn wie we denken te moeten zijn. Om daar nou een stempel van woke op te plakken... Nee, nee.”

Kan Defensie pinkwashing worden verweten? Die term slaat op organisaties die tijdens de Pride goede sier maken en de rest van het jaar niets aan diversiteit en tolerantie doen.

“Daar ben ik niet bang voor: we zijn hier, ook als leiding, door de jaren heen al veel mee bezig. Dus het is niet: kijk mij eens vandaag, daarna stop ik ermee en dan sta ik volgend jaar weer op de boot.”

Eichelsheim stond in zijn uniform op de Defensieboot, net als alle andere militairen aan boord. Vooraf kreeg hij de instructie mee om zich ‘rustig te gedragen’. “Lichtelijk bewegen op de muziek, heet dat dan. Maar ik ben gewoon los gegaan hoor. Dat hoort er gewoon bij. Het publiek zweept ook op, na elke brug wéér nieuwe mensen.”

U moest uren dansen, kunt u dat een beetje?

“Ik zou niet te veel inzoomen op mijn moves. Ik ben niet zo’n danser. Maar ik heb nog nooit zulke soepele heupen gehad.”