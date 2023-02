Parool Misdaadpodcast

Zo werkt het bancaire systeem van de onderwereld

In de nieuwste aflevering van de Parool Misdaadpodcast vertellen misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans hoe opsporingsdiensten steeds meer inzicht krijgen in criminele netwerken in Nederland en hun geldstromen. ‘Hun bancaire systeem staat los van de bovenwereld.’