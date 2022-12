Welke misdaadmomenten maakten dit jaar de meeste indruk?

Voor Wouter Laumans was het de zaak rondom Youssef Taghi, de neef en advocaat van Ridouan Taghi. “Vanaf maart 2021 is hij op bezoek gegaan in de EBI bij Taghi, vanaf juli is de overheid pas in gaan grijpen en pas vanaf augustus zijn ze gaan afluistern. Het is shockerend, er is maanden amper wat gedaan aan deze situatie door de toenmalige minister van rechtsbescherming Sander Dekker en minister van justitie Ferd Grapperhaus.”

Paul Vugts: “ Er is met levens gespeeld.” Laumans: “Het moet een hele nare constatering zijn voor de nabestaanden van Peter R. de Vries. Want de vraag die al die tijd boven de markt blijft hangen is, is die opdracht voor de moord op Peter nou uit de EBI gekomen of niet?”

Voor Paul Vugts was het de gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein. “Een 27-jarige man met een pistoolmitrailleur, een gijzelaar, en ook nog 4 mensen verstopt in een kast in het pand.” Vugts en Laumans zitten vaak in de rechtbank, maar stonden dit keer ook aan het politielint.

Vugts: “Maar daar maak je het verschil niet. Dat komt pas daarna.” Vugts en Laumans wisten als eersten te achterhalen wie de gijzelnemer was. Laumans: “We zijn de dag erna in twee straten in de Spaarndammerbuurt overal gaan aanbellen, en stonden op een gegeven moment in de juiste portiek.”

De Taghi Podcast wordt de Parool Misdaadpodcast Vanaf 1 januari ondergaat de Taghi Podcast een kleine verandering. Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans praten je onder leiding van Corrie Gerritsma nog steeds bij over grote en kleine misdaadzaken, maar wel met een nieuwe naam en een nieuwe tune. Beluister de podcast als eerste in onze mobiele app of op parool.nl.